Після проведення повної вакцинації від коронавірусу міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід отримав позитивний тест на коронавірус.
Про це він повідомив у Twitter.
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Джавід повідомив, що у нього вже є дві ін'єкції від COVID-19. Проте у нього є симптоми хвороби, однак, за словами міністра, вони досить легкі.
Міністр зробив тест на коронавірус в суботу 17 липня.
Зараз він перебуває з сім'єю на самоізоляції вдома.
"У мене було два щеплення вакциною і поки мої симптоми дуже слабкі", - написав Джавід.
Він закликав людей, які ще не отримали вакцину, вакцинуватися якомога швидше.
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