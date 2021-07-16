Як вважає глава ВООЗ, важливо перевірити все, в тому числі і лабораторії, щоб встановити, чи могла пандемія бути пов'язана з витоком.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Він закликав китайську владу співпрацювати, щоб встановити походження COVID-19. У березні ВООЗ говорила, що її експерти не змогли однозначно визначити джерело коронавірусу.

Читайте такожГлава ВООЗ: світ знаходиться на початковому етапі третьої хвилі коронавірусу

Як вважає глава ВООЗ, важливо перевірити все, в тому числі і лабораторії, щоб встановити, чи могла пандемія бути пов'язана з витоком. "Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював у лабораторії, і інциденти трапляються. Таке часто трапляється", - заявив журналістам Гебрейесус, передає kommersant з посиланням на AP.

Він зазначив, що співпраця Китаю в цьому питанні "має вирішальне значення", і закликав Пекін надати інформацію по лабораторії в китайському місті Ухань, де були виявлені перші випадки захворювання на коронавірус.

"Нам потрібна інформація, чітка інформація про те, якою була ситуація в цій лабораторії до і на початку пандемії. Якщо ми отримаємо повні дані, ми можемо виключити (лабораторне походження COVID-19.- ред)", - зазначив глава ВООЗ.

Питання походження коронавірусу: деталі

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

США не виключали міжнародної ізоляції Китаю, якщо той не дозволить дослідникам вести свою роботу з пошуку витоків коронавірусу.

У травні і червні в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані.

Президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла