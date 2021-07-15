Глава Всемрной організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що світ знаходиться на початковому етапі третьої хвилі пандемії коронавірусу.
"У міру того, як в Європі і Північній Америці зростали показники вакцинації, ми спостерігали стійке зниження числа інфікувань і смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми знаходимося на ранніх стадіях третьої хвилі", - сказав він у вітальному слові учасникам засідання Комітету ВООЗ з надзвичайної ситуації.
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За словами глави ВООЗ, вже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання коронавірусом. Після 10 тижнів зниження смертність знову зростає, а вірус продовжує мутувати.
"В даний час варіант Delta поширений більш ніж в 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо вже не став", - сказав Гебрейесус.
За його словами, ВООЗ продовжує спостерігати шокуючу нерівність у глобальному розподілі вакцин. Багато країн досі не отримали жодної вакцини, а більшість не отримала достатньої кількості доз.
В рамках глобального механізму Covax поставлено понад 100 млн доз, але масштаби поставок занадто малі, додав глава ВООЗ, передає Бі-бі-сі.
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