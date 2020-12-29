Партія в 470 тисяч доз вакцини ризикує залишитися в Бельгії.

Поставку нової партії вакцини від коронавірусу до Італії відтерміновано принаймні на день через складні погодні умови.

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Про це повідомляє ANSA. Зазначається, що партія в 470 тисяч доз вакцини ризикує залишитися в Бельгії через рясні снігопади, які вдарили по Європі.

Негода в Італії

Раніше повідомлялось, що в італійському Мілані випав сніг.

Водночас Італію захлеснув шторм «Белла», на Сардинії загинув пожежник.

Також в Мілані постраждала жінка, на яку впав ліхтарний стовп, а в Римі чоловік був доставлений в лікарню після того, як на нього впало повалене вітром дерево.

Вакцинація від коронавірусу в ЄС

У країнах Євросоюзу 27 грудня почалась кампанія вакцинації від коронавірусу. 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech.

Вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія розпочали масову вакцинацію у неділю.

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Автор: Дмитро Захаров