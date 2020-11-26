У США на 86 році життя помер інвестиційний банкір, дев'ятий президент Світового банку Джеймс Вулфенсон.
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Про це повідомляє The Washington Post. За словами сина Вулфенсона Адама, причиною смерті стали ускладнення пневмонії.
Свій кар'єрний шлях Джеймс Вулфенсон починав як продавець кондиціонерів.
Вступив на посаду Президента Світового банку в 1995 році, а в 2000 році Рада директорів схвалила другий його п'ятирічний термін на посаді. Вулфенсон став третьою в історії особою, яка обіймала посаду президента Світового банку два терміни (після Юджина Блека і Роберта Макнамари).
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