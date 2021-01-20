Вчені створили додаток, який допомагає розрахувати ризик зараження COVID-19 за різних умов.

Команда вчених з Великої Британії виявила, що в закритому приміщенні коронавірус краще передається під час розмови в закритому, ніж через кашель. На додачу, в кімнаті, яка погано провітрюється, дотримання двохметрової дистанції не допоможе уникнути зараження.

Про це пише Newsweek додаючи, що нове дослідження підтверджує попередні припущення, що коронавірус SARS-CoV-2 здатен передаватися як через великі краплі під час кашлю, так за допомогою дрібних аерозолів, які люди видихають, коли розмовляють чи навіть просто дихають. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Proceedings of the Royal Society A.

Читайте такожThe Guardian: В Британії дали прогноз, коли щеплення вплинуть на пандемію COVID-19Автори створили комп'ютерну модель, здатну передбачити, як COVID-19 буде передаватися від зараженої людини за різних умов. В моделі також представлені дані про те, що відбувається, коли крапельки рідини й аерозолі різних розмірів потрапляють в навколишнє середовище, коли люди говорять і кашляють. А також скільки частинок вірусу може бути в таких носіях.

Команда також врахувала, як довго COVID-19 здатен зберігати активність за межами тіла, вірусне навантаження пацієнтів, а також кількість вірусу, необхідну для зараження. Останній показник був заснований на даних про інший патоген з сімейства коронавірусів. Спираючись на всі ці фактори, вчені створили сайт Airborne.cam, який дозволяє користувачам розрахувати поширення COVID-19 за різних умов вентиляції.

Дослідники встановили, що короткий кашель призводить до "викиду" такої ж кількості рідин, як і за 30 секунд розмови. Але під час розмови крапельки містять більшу кількість коронавірусу, ніж при кашлі. Дослідження також показало, що достатньо "лише кількох секунд", щоб SARS-CoV-2 у кількості, мінімально потрібній для зараження, подолав відстань в 2 метри. Це означає, що соціальне дистанціювання в погано провітрюваних приміщеннях не допоможе захиститися від COVID-19.

Читайте такожNature: Ліки проти запалення показали здатність запобігти смерті від COVID-19Також дослідження дійшло висновку, що годинна розмова в кімнаті без провітрювання підвищує ризик зараження на 10-20%. Ризик скорочується втричі, якщо повітря в приміщенні змінюється 10 разів на годину. Автори з Кембриджського університету й Імперського коледжу Лондона наголошують, що провітрювання грає першочергову важливість у скороченні загрози зараження в приміщенні".

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Переклад: Лесь Димань