Китайські вчені виявили, що достатній рівень захисних антитіл після природного зараження формується менш ніж у половини пацієнтів.

Антитіла, здатні заблокувати коронавірус SARS-CoV-2, можуть зберігатися навіть 9 місяців після одуження від COVID-19. Але, на жаль, це відбувається далеко не з усіма пацієнтами. Насправді, у багатьох організм виробляє не достатню кількість таких антитіл.

Про це пише Nature з посиланням на дослідження Чена Вонга з Пекінського медичного коледжу. Він разом з колегами зібрав зразки крові у більш ніж 9,5 тисяч людей в місті Ухань, яке стало епіцентром першого спалаху коронавіурсу. Команда зібирала зразки в три різні періоди впродовж 2020 року. Спочатку в квітні, коли місто вийшло з карантину, потім в червні, а потім впродовж кількох місяців між жовтнем і груднем.

Читайте такожВООЗ пов'язує появу коронавірусу з торгівлею тваринами в КитаїВсі зразки крові були потрібні для проведення тестів на виявлення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Вчені виявили, що лише у 7% населення міста були заражені вірусом. Серед них у 80% хвороба минула без симптомів. Але лише приблизно 40% заражених людей з'являвся рівень антитіл, який можна було виявити впродовж всього періоду дослідження.

Вчені дійшли висновку, що більшість жителів міста Ухань досі під загрозою зараження SARS-CoV-2. Тому вони обов'язково повинні зобити щеплення.

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Переклад: Лесь Димань