Одужало у світі 46 млн інфікованих COVID-19.

Станом на ранок 29 грудня у світі коронавірус підтверджено майже у 81,3 млн осіб.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який відстежує поширення захворювання.

1 млн 774 тис. хворих померли, понад 46 млн одужали.

Країнами з найбільшим поширенням хвороби є:

США (19,3 млн хворих, майже 335 тис. померлих, дані про кількість одужали відсутні); Індія (10,2 млн хворих, 147,9 тис. померлих, 9,8 млн одужали); Бразилія (7,5 млн хворих, 192 тис. померлих, 6,7 млн одужали); Росія (3 млн хворих, 54,6 тис. померлих, 2,4 млн одужали); Франція (2,6 млн хворих, 63,2 тис.померлих, 197 тис. одужали).

Україна в списку займає 16-е місце. За минулу добу COVID-19 виявили у 6 тисяч 988 українців. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 людини, померло - 18 081, одужали - 681 835.

Коронавірус у світі: що потрібно знати

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Автор: Вікторія Гордієнко