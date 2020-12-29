У світі коронавірус підтверджений майже у 81,3 млн осіб / фото REUTERS
Станом на ранок 29 грудня у світі коронавірус підтверджено майже у 81,3 млн осіб.
Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який відстежує поширення захворювання.
1 млн 774 тис. хворих померли, понад 46 млн одужали.
Дані gisanddata.maps.arcgis.com
Країнами з найбільшим поширенням хвороби є:
- США (19,3 млн хворих, майже 335 тис. померлих, дані про кількість одужали відсутні);
- Індія (10,2 млн хворих, 147,9 тис. померлих, 9,8 млн одужали);
- Бразилія (7,5 млн хворих, 192 тис. померлих, 6,7 млн одужали);
- Росія (3 млн хворих, 54,6 тис. померлих, 2,4 млн одужали);
- Франція (2,6 млн хворих, 63,2 тис.померлих, 197 тис. одужали).
Україна в списку займає 16-е місце. За минулу добу COVID-19 виявили у 6 тисяч 988 українців. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 людини, померло - 18 081, одужали - 681 835.
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