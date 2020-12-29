У заражених спостерігаються втрата апетиту, нудота, блювота і діарея.

Клініка Майо в США розповіла, що шлунково-кишкові симптоми можуть з'являтися у хворих на коронавірус раніше респіраторних.

Читайте такожСтало відомо, чим небезпечний новий штам коронавірусу у БританіїУ заражених спостерігаються втрата апетиту, нудота, блювота і діарея. Також раннім симптомом називають втрату нюху і смаку.

Лікарі нагадують і про інші симптоми коронавірусу. У пацієнтів спостерігаються свербіж шкіри на руках і ногах, сплутаність свідомості і проблеми з очима. Сверблячка частіше зустрічається у молодих, які легко переносять зараження, а хворобливий стан очей — у тих, хто важко переносить COVID-19, передає kommersant.

Клініка Майо - великий медичний і дослідницький центр. Знаходиться в Рочестері (Міннесота), Джексонвіллі (Флорида) і Феніксі (Арізона). Заснована в 1864 році. У ній працює близько 70 тис.осіб. У рейтингу 2020-2021 років US News & World Report клініка в Рочестері займає перше місце.

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Автор: УНІАН