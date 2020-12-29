На цьому тижні виповнюється рік, як ВООЗ дізналася про випадки пневмонії, викликані невідомою причиною.

Світ подолав ще не всі проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19.

Читайте такожАмериканські лікарі назвали ранні симптоми коронавірусуПро це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Серед майбутніх викликів - нові штами коронавірусу.

"На цьому тижні виповнюється рік, як ВООЗ дізналася про випадки пневмонії, викликані невідомою причиною. Про них повідомлялося в бюлетені органів охорони здоров'я Уханя", - зазначив глава ВООЗ на прес-конференції. Трансляція велася в Twitter, передає kommersant.

"У наступному році будуть труднощі і нові виклики, наприклад нові варіанти COVID-19",— сказав Гебрейесус.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джонса Хопкінса, у світі зареєстровано 81,26 млн тих, хто заразилися коронавірусом, померли за час пандемії 1,77 млн осіб, одужали 45,97 млн.

На першому місці за кількістю хворих - США (19,3 млн осіб), за ними йдуть Індія (10,2 млн) і Бразилія (7,5 млн).

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Автор: УНІАН