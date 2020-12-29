У Німеччині зараження новим штамом коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії, було зафіксовано ще в листопаді.
Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижньої Саксонії.
Дослідники медичного університету Ганновера в Нижній Саксонії встановили, що мутація вірусу була у літнього чоловіка, який згодом помер від хвороби. Також новий коронавірус виявили у його дружини.
Відомство з'ясувало, що дочка померлого в середині листопада була в Британії, де і заразилася новим штамом. При цьому і вона, і дружина померлого вже одужали.
Референтна лабораторія в берлінській клініці "Шаріте" підтвердила результати дослідження.
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Новий штам коронавірусу з Британії:
- У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.
- Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- 25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.
- Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.
- Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.
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