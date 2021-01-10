У світі 89 млн 654 тис. людей заразилися коронавірусом COVID-19.
Читайте такожБагаті країни скуповують більшість вакцин від COVID-19 - ВООЗПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Крім цього, кількість летальних випадків досягла 1 млн 926 тис. Між тим, одужати вдалося 49 млн 742 тис. осіб.
Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США (22,1 млн), Індія (10,4 млн), Бразилія (8 млн), Росія (3,3 млн) і Великобританія (3 млн). Всього випадки зараження зареєстровані в 191 країні.
Найбільша кількість смертей зафіксована в США (372 тис.), Бразилії (202 тис.), Індії (150 тис.), Мексиці (133 тис.) і Британії (81 тис.).
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