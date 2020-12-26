Від хвороби померли 1,7 млн осіб. Одужали понад 45 млн осіб.

У світі кількість заражень COVID-19 перевищила 80 млн.

Читайте такожУ Німеччині перше щеплення від COVID-19 зробили 101-річній жінціПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Зокрема, в даний час в світі налічується 80 млн 070 327 тис. хворих на коронавірус.

Від хвороби померли 1,7 млн осіб. Одужали понад 45 млн осіб.

Лідери за кількістю інфікувань:

США - 18 млн 794 545 тис. осіб;

Індія - 10 млн 169 118 тис. осіб;

Бразилія - 7 млн 448 560 тис. осіб;

Росія - 2 млн 992 123 тис. осіб;

Франція - 2 млн 604 595 тис. осіб.

Крім цього, найбільше померлих також у США (330 тис.), далі йдуть Бразилія (190 тис.), Індія (147 тис.), Мексика (121 тис.) та Італія (71 тис.).

Лідерство за кількістю тих, хто видужали займає Індія - 9 млн 740 108 тис. осіб, далі йдуть Бразилія (6 млн 512 717 тис.), Росія (2 млн 402 122 тис.), Туреччина (1 млн 994 034 тис.) Колумбія (1 млн 430 709 тис.) та Італія (1 млн 386 198 тис.).

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Автор: Ірина Погоріла