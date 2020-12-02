Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Читайте такожБританія першою схвалила вакцину від COVID-19 і готова почати робити щеплення

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 2 грудня в усьому світі підтвердилися 63 млн 938 037 тис. випадків зараження коронавірусом. 1 млн 481 750 тис. випадків виявилися смертельними.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Зокрема, найбільше випадків хвороби зафіксовано в США - 13 млн 725 917 тис. На другому місці Індія – 9 млн 499 413 тис., на третьому – Бразилія – 6 млн 386 787 тис; четверте місце – у Росії (2 млн 327 105 тис.), п'яте - у Франції (2 млн 275 429 тис.). Водночас 41 млн 091 281 тис. пацієнти по всьому світу змогли вилікуватися від коронавірусу.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

У середу, 2 грудня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 13141 особа. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовані 1447 осіб; летальних випадків – 169; одужали – 13882 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 758264 особи; одужали – 369054 особи; летальних випадків – 12717; проведено ПЛР-тестувань – 4607034.

Коронавірус у Києві

У Києві за добу виявили 1735 нових хворих на коронавірус. 16 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1339 киян. Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23763 мешканці Києва.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74012.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла