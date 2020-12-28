Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

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Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 28 грудня в усьому світі підтвердилися 80 млн 792 902 тис. випадків зараження коронавірусом. 1,7 млн випадків виявилися смертельними.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Лідери за кількістю заражень:

США - 19 млн 134 977 тис. осіб;

Індія - 10 млн 207 871 тис. осіб;

Бразилія - 7 млн 484 285 тис. осіб;

Росія - 3 млн 019 972 тис. осіб;

Франція - 2 млн 616 510 тис. осіб.

Крім цього, найбільше померлих також у США (333 тис.), далі йдуть Бразилія (191 тис.), Індія (147 тис.), Мексика (122 тис.) та Італія (71 тис.).

Лідерство за кількістю видужалих займає Індія - 9 млн 782 669 тис.осіб, далі йдуть Бразилія (6 млн 677 2357 тис.), Росія (2 млн 426 094 тис.), Туреччина (2 млн 015 230 тис.) Колумбія (1 млн 455 975 тис.).

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Сьогодні, 28 грудня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 4385 особа. Зокрема, захворіли 169 дітей та 141 медпрацівник. Також за добу госпіталізовані 1588 осіб; летальних випадків – 75; одужали – 7191 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 млн 30374 тис. людей; одужали – 665729 особи; летальних випадків – 17849.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Ірина Погоріла