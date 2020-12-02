Для контактних самоізоляція триватиме від 7 до 10 днів після зараження, у порівнянні з рекомендованими 14 днями.

У США планують зменшити термін самоізоляції для людей, які контактували з хворими на COVID-19.

Читайте такожПерші зараження коронавірусом в США сталися ще в грудні 2019 рокуЦентр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) має випустити нові рекомендації, повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Для контактних самоізоляція триватиме від 7 до 10 днів після зараження, у порівнянні з рекомендованими 14 днями.

Люди можуть завершити карантин через сім днів, якщо вони отримали негативний результат тесту, або через 10 днів без тестування.

Чиновник, який говорив з Assosiated Press на умовах анонімності, сказав, що ці зміни вже обговорюються протягом деякого часу, оскільки вчені вивчили інкубаційний період вірусу.

Вони прискорять повернення до звичайного життя тих, кого вважають "близькими контактними" з інфікованими вірусом SARS-CoV-2.

CDC заявляли, що інкубаційний період вірусу триватиме до 14 днів, але більшість людей стали заразними і у них розвинулися симптоми через 4-5 днів після контакту.

Це не перший раз, коли CDC скореговує свої рекомендації через нові дослідження.

У липні центр скоротив терміни ізоляції з 14 днів до 10 з дня початку симптомів для людей з COVID-19 за умови, що вони більше не хворі.

Коронавірус в США

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Автор: УНІАН