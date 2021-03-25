Тест на COVID-19 буде потрібен для відвідування всіх торгових точок, крім життєво важливих - аптек і продуктових магазинів.

В Австрії з 7 квітня для відвідування магазинів потрібно буде пред'явити негативний результат тесту на коронавірус.

Читайте такожІталійські медики отримали щеплення від коронавірусу (фоторепортаж)Про це повідомив глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер. Він додав, що також в країні планується посилити карантин у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді на Великодні свята з 1 по 6 квітня.

Тест на COVID-19 буде потрібен для відвідування всіх торгових точок, крім життєво важливих - аптек і продуктових магазинів, сказав Аншобер на прес-конференції, повідомляє Reuters. Зараз тест потрібен для входу в організації сфери послуг, де передбачений контакт з клієнтом.

Глава МОЗ зазначив, що в трьох регіонах на сході країни з 1 по 6 квітня посилять карантин через нестабільну епідеміологічну ситуацію. У Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закриються об'єкти сфери послуг по догляду за тілом, непродовольчі магазини і торгові центри. Вводиться обов'язкове носіння масок на вулиці в місцях масового скупчення людей і контроль на кордонах з Чехією та Угорщиною.

Коронавірус в Австрії

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Автор: Ірина Погоріла