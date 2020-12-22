У грудні скептиків вакцинації в Іспанії значно поменшало.

Кампанія з імунізації в Іспанії розпочнеться 27 грудня і буде добровільною. Однак громадян, які не захочуть щеплюватися, Міністерство охорони здоров’я реєструватиме, цікавлячись причинами відмови.

Про це повідомляє The Local.

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Випадки відмови будуть вносити у реєстр щеплень кожного іспанця.

Водночас охочі пройти вакцинацію повинні спершу усно погодитися, крім випадків щеплення дітей у школах за відсутності батьків або опікунів.

Згідно з опитуванням, охочих імунізуватися в Іспанії тепер 40,5% у порівнянні з 36,8% в листопаді. Ще 16,2% готові отримати дозу, якщо вакцина виявиться «надійною». Тоді як кількість скептиків упала до 28%, у листопаді їх було 47%.

Уряд очікує, що до літа 2021 року від вірусу встигнуть вакцинувати від 15 до 20 мільйонів людей з 47 мільйонів населення.

Американська вакцина

Раніше в цьому місяці Сполучені Штати почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer і BioNTech.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США на COVID захворіли 17,6 млн осіб, померли від коронавірусу 316 тис.осіб.

Вакцинація в Ізраїлі та Росії

20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.

Міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.

Вакцина для України

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

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Автор: УНІАН