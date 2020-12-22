Кампанія з імунізації в Іспанії розпочнеться 27 грудня і буде добровільною. Однак громадян, які не захочуть щеплюватися, Міністерство охорони здоров’я реєструватиме, цікавлячись причинами відмови.
Про це повідомляє The Local.
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Випадки відмови будуть вносити у реєстр щеплень кожного іспанця.
Водночас охочі пройти вакцинацію повинні спершу усно погодитися, крім випадків щеплення дітей у школах за відсутності батьків або опікунів.
Згідно з опитуванням, охочих імунізуватися в Іспанії тепер 40,5% у порівнянні з 36,8% в листопаді. Ще 16,2% готові отримати дозу, якщо вакцина виявиться «надійною». Тоді як кількість скептиків упала до 28%, у листопаді їх було 47%.
Уряд очікує, що до літа 2021 року від вірусу встигнуть вакцинувати від 15 до 20 мільйонів людей з 47 мільйонів населення.
Американська вакцина
Раніше в цьому місяці Сполучені Штати почали проводити щеплення від COVID-19 вакциною компаній Pfizer і BioNTech.
За даними Університету Джонса Хопкінса, в США на COVID захворіли 17,6 млн осіб, померли від коронавірусу 316 тис.осіб.
Вакцинація в Ізраїлі та Росії
20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.
Міністр охорони ЗДОРОВ'Я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.
Вакцина для України
- Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.
- В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
- 20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.
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