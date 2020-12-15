При цьому у ВООЗ зазначили, що цей вид вірусу не здається небезпечним.

Виявлений у Великобританії новий різновид COVID-19 більш заразний.

Про це заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по коронавірусу Девід Наварро в ефірі телеканалу Sky News, пише Report.

Читайте такожBBC: у Британії виявили новий штам коронавірусу

При цьому він зазначив, що цей вид вірусу не здається небезпечним.

«Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві», — сказав Наварро.

З усім тим, у ВООЗ закликали людей проявляти пильність в ситуації з пандемією.

Напередодні глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили більше тисячі випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний зі швидким поширенням вірусу на південному сході Англії. Він зазначив, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

Коронавірус у світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН