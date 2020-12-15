Виявлений у Великобританії новий різновид COVID-19 більш заразний.
Про це заявив спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по коронавірусу Девід Наварро в ефірі телеканалу Sky News, пише Report.
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При цьому він зазначив, що цей вид вірусу не здається небезпечним.
«Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві», — сказав Наварро.
З усім тим, у ВООЗ закликали людей проявляти пильність в ситуації з пандемією.
Напередодні глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили більше тисячі випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний зі швидким поширенням вірусу на південному сході Англії. Він зазначив, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.
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