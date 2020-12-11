Американські лікарі знайшли незвичайні симптоми, які можуть вказувати на коронавірус у дітей.
Про це пише газета Express.
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Зокрема, дослідження американського некомерційного академічного медцентру клініка Мейо показали у дітей з COVID-19, які страждають від мультисистемного запального синдрому (MIS-C), вірус викликає запалення серця, легенів, кровоносних судин, нирок, травної системи, мозку, шкіри або очей.
На цьому тлі вчені з Медичної школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті вирішили вивчити наслідки коронавірусної інфекції для 35 дітей з MIS-C.
Вони прийшли до висновку, що COVID-19 може викликати у них запалення шкірно-слизових поверхонь. Зокрема, у дітей були набряк очей, почервонілі щоки і "полуничний язик" (запалення сосочків язика).
На цьому тлі медики відзначили "істотний клінічний збіг" між запальним синдромом, який викликає коронавірус, і хворобою Кавасакі - рідкісним захворюванням, яке викликає запалення кровоносних судин у дітей.
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