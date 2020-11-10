Американців закликали носити маски та дотримуватися дистанції.

Джозеф Байден вважає, що на США чекає "темна зима" через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїВідповідну заяву він зробив під час чергового звернення до нації, передає Bloomberg.

"Для боротьби з цією пандемією необхідні сміливі дії. На нас все ще чекає "темна зима", – заявив він.

При цьому Байден закликав американців носити маски та дотримуватися дистанції:

"Не має значення, якою була ваша "вечірка". Неважливо, за кого ви проголосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску".

Коронавірус в США: статистика

З початку пандемії в Сполучених Штатах зареєстрували 10 мільйонів 422 тисячі 26 заражень.

Померли – 244 тисячі 449 осіб, одужали – 6 мільйонів 552 тисячі 764 людини.

На цей час на COVID-19 хворіють 3 мільйони 624 тисячі 813 осіб.

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Автор: УНІАН