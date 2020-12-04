Загалом у світі виявили понад 65 млн випадків коронавірусу

Станом на ранок 4 грудня з початку пандемії коронавірусу у світі кількість померлих від пов'язаних з ним захворювань досягла 1 млн 506 тис. 601 осіб.

Читайте такожВ Італії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: більше, ніж під час піку навесніПро це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Всього за час поширення інфекції в усьому світі захворіли 65 млн 235 тис. 456 осіб, вилікувалися 41 млн 956 тис 894 осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 143 801), Індія (9 571 559), Бразилія (6 487 084), Росія (2 354 934), Франція (2 310 271), Велика Британія (1 678 418), Іспанія (1 675 902), Італія (1 664 829), Аргентина (1 447 732), Колумбія (1 343 322), Мексика (1 133 613), Німеччина (1 128 742), Польща (1 028 610) та Іран (1 003 494).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (276 148), Бразилії (175 270) та Індії (138 648).

Україна перебуває на 17 місці – між Південною Африкою та Туреччиною. За останню добу в країні зафіксовано 15131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли - 787891 особа; одужали - 397809 осіб; летальних випадків - 13195.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко