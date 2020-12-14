Жертвами COVID-19 у Сполучених Штатах стали понад 298 тис. осіб - це найвищий показник у світі.

У США почали розвозити партії вакцин від коронавірусу із заводу компанії-виробника Pfizer у розподільчі центри.

Перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech доправлять в різні штати країни рано вранці в понеділок, 14 грудня.

Один з керівників програми «Надзвукова швидкість», яка була запущена адміністрацією Дональда Трампа для розробки і доставки вакцин, генерал Густав Перна заявив, що транспортні компанії доставлять близько 3 мільйонів доз вакцини від Pfizer в майже 150 розподільчих центрів. До середи вакцину отримають близько 450 установ.

Хоча досі не зрозуміло, які категорії громадян отримуватимуть щеплення першими, заявлялося, що це будуть медичні працівники та літні люди. За словами Перни, остаточні рішення приймуть органи охорони здоров'я.

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11 грудня Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) видало дозвіл на використання вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

На даний момент, за даними Університету Джонса Гопкінса, жертвами коронавірусу в США стали понад 298 тис. осіб - це найвищий показник у світі, а заразилися з початку пандемії більш як 16,1 млн американців. Всього в світі зареєстровано понад 71,9 млн випадків COVID-19.

Крім США, використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer і BioNTech, схвалили Велика Британія, Мексика, Бахрейн, Канада і Саудівська Аравія.

Вакцина від коронавірусу

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу добилися найкращого показника ефективності, представивши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і більше ніж 1 млрд - в 2021-му.

8 грудня Британія першою із західних країн почала масову вакцинацію населення від коронавірусу вакциною Pfizer і BioNTech

США домовились із Pfizer і BioNTech про постачання 100 мільйонів доз вакцини до березня 2021 року.

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Автор: Вікторія Токарєва