У світі сьогодні неправильно розуміють концепцію колективного імунітету, зазначають у ВООЗ.

Коронавірус перетвориться на ендемічну інфекцію, тому в світі повинні навчитися жити з цим.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Хейман, передає zn.ua із посиланням на The Guardian.

"Світ сподівався на колективний імунітет, що темпи поширення знизяться, якщо у достатньої кількості людей буде імунітет", - сказав він на брифінгу.

Хейман зазначив, що в світі сьогодні неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

"Судячи з усього, SARS-CoV-2 стане ендемічним, як і чотири інших коронавіруси, що вражають людину, і що він буде продовжувати мутувати в міру розмноження в клітинах людського організму, особливо в місцях із більш інтенсивною передачею", - сказав представник ВООЗ.

У ВООЗ також заявили, що навіть використання ефективної вакцини не гарантує того, що хворобу вдасться побороти.

Такої думки дотримується директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян. Він також впевнений, що наступна пандемія може бути важчою.

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"Ця пандемія була дуже важкою ... вона торкнулася всіх куточків планети. Але вона необов'язково є наймасштабнішою", - сказав він.

Що таке ендемічне захворювання

Ендемічне захворювання - характерне захворювання для певної місцевості.

Вакцинація може використовуватися в якості одного з інструментів знищення вірусу або контролювання захворювання і зниження його шкідливого впливу на навколишнє середовище.

У тих країнах, де поширення вірусу набуло ендемічного характеру, вакцинація є підходящим засобом зниження такого поширення, проте не для кожної країни вона є оптимальним вибором.

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Автор: УНІАН