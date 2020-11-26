У випадку, якщо стан хворого різко погіршиться, йому навіть не потрібно викликати швидку – бригада медиків приїде на отриманий сигнал небезпеки.

В італійському місті Ареццо тестують браслет для пацієнтів з коронавірусом, які лікуються вдома.

Як ідеться в сюжеті ТСН, пристрій цілодобово моніторить основні показники – пульс, тиск, температуру та рівень кисню людини. Усі дані передає у місцеву службу невідкладної допомоги. У випадку, якщо стан хворого різко погіршиться, йому навіть не потрібно викликати швидку – бригада медиків приїде на отриманий сигнал небезпеки.

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Насамперед новинку пропонують людям з груп ризику, які лікуються вдома. Наразі тестують 200 браслетів. Згодом сподіваються розширити програму і таким чином зменшити тиск на місцевих лікарів.

Коронавірус в Італії: що відомо

В Італії за останні 24 години зареєстровано 25 853 нових випадків коронавірусу, відсоток позитивних тестів продовжує знижуватися. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

За добу було проведено 230 007 тестів, з них 11,24% виявилися позитивними. Днем раніше цей показник становив 12,1%, при цьому було проведено на 40 тисяч менше тестів.

Кількість пацієнтів, які надійшли в реанімацію, збільшилася на 32, всього в відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3848 осіб. Також підтверджено 722 смерті, пов'язаних з коронавірусом.

Регіон з найбільшою кількістю нових випадків - Ломбардія (+5173), за нею йдуть П'ємонт (+2878) і Кампанія (+2815). Найменше нових випадків зараження - це Валле д'Аоста, де зареєстровано всього 27 заражень.

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН