В італійському місті Ареццо тестують браслет для пацієнтів з коронавірусом, які лікуються вдома.
Як ідеться в сюжеті ТСН, пристрій цілодобово моніторить основні показники – пульс, тиск, температуру та рівень кисню людини. Усі дані передає у місцеву службу невідкладної допомоги. У випадку, якщо стан хворого різко погіршиться, йому навіть не потрібно викликати швидку – бригада медиків приїде на отриманий сигнал небезпеки.
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Насамперед новинку пропонують людям з груп ризику, які лікуються вдома. Наразі тестують 200 браслетів. Згодом сподіваються розширити програму і таким чином зменшити тиск на місцевих лікарів.
Коронавірус в Італії: що відомо
В Італії за останні 24 години зареєстровано 25 853 нових випадків коронавірусу, відсоток позитивних тестів продовжує знижуватися. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
За добу було проведено 230 007 тестів, з них 11,24% виявилися позитивними. Днем раніше цей показник становив 12,1%, при цьому було проведено на 40 тисяч менше тестів.
Кількість пацієнтів, які надійшли в реанімацію, збільшилася на 32, всього в відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3848 осіб. Також підтверджено 722 смерті, пов'язаних з коронавірусом.
Регіон з найбільшою кількістю нових випадків - Ломбардія (+5173), за нею йдуть П'ємонт (+2878) і Кампанія (+2815). Найменше нових випадків зараження - це Валле д'Аоста, де зареєстровано всього 27 заражень.
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