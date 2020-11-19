Зараз в Європі щодня від коронавірусу помирають у середньому 4 500 людей.

Минулого тижня в Європі зафіксували 29 тисяч нових смертей від COVID-19.

Кожні 17 секунд в Європі від коронавірусу помирає одна людина. Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге, пише Громадське.

Клюге також додав, що за останні два тижні кількість смертей від COVID-19 зросла на 18%.

«Я хотів би наголосити, що кожного разу, коли ми вирішуємо слідувати карантинним правилам або припиняємо поширювати дезінформацію, ми сприяємо тому, що люди не вмирають через COVID-19», — повідомив він.

Він стверджує, що зараз в Європі щодня від коронавірусу помирають у середньому 4 500 людей. Раніше Клюге заявив, що країни можуть не запроваджувати жорсткий локдаун, якщо 95% громадян будуть носити маски.

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Автор: УНІАН