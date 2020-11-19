За минулий тиждень половина випадків коронавірусу припала на європейський континент.

Ситуація у країнах Європи складна, уряди держав посилюють карантин і навіть вводять повні локдауни. Але не дивлячись на це, країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції тільки за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.

Читайте такожМайже половина всіх випадків коронавірусу за минулий тиждень припала на Європу

Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на пресконференції, повідомляє "РБК-Україна".

"Запровадження локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде", - заявив Клюге.

Своєю чергою, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що поява вакцини від коронавірусу не зупинить пандемію. Спочатку її постачання будуть обмеженими, а пріоритет у вакцинуванні надаватимуть медикам та людям з груп ризику.

Тим часом у ЄС планують створити незалежне від Всесвітньої організації охорони здоров'я агентство для боротьби з епідеміями.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: УНІАН