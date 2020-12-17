ВООЗ попередила про можливий спалах covid-19 після Нового року / REUTERS

У Європі в перші тижні й місяці 2021 року можливий новий спалах коронавірусної інфекції COVID-19, якщо люди не будуть дотримуватися обмежувальних заходів під час різдвяних і новорічних свят.

Про це попередило європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає РБК.

"Незважаючи на крихкий прогрес, передача COVID-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною та інтенсивною", - зазначає організація.

Щоб уникнути цього, ВООЗ дала низку рекомендацій:

  • країнам, у яких є гірськолижні курорти, - переглянути порядок проведення сезонних заходів, щоб виключити можливість скупчення людей, особливо в замкнутих або закритих приміщеннях;
  • розглянути можливість відстрочки, скасування або обмеження масових зборів, у тому числі святкових ярмарків;
  • проводити релігійні служби та збори на відкритому повітрі або обмежити їх тривалість і кількість учасників, при цьому рекомендовано дотримуватися дистанції та носити маски;
  • тим, хто планує подорожувати під час свят, - уникати громадського транспорту, який може бути переповнений, і слідувати вказівкам влади тієї чи іншої країни, у тому числі що стосуються здачі тесту на COVID-19 і дотримання карантину.

"Носіння масок і фізичне дистанціювання в колі друзів і сім'ї може здатися незручним, але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного", - зазначили у ВООЗ.

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Автор: УНІАН