Передача COVID-19 в Європі залишається широко поширеною та інтенсивною, відзначають у ВООЗ.

У Європі в перші тижні й місяці 2021 року можливий новий спалах коронавірусної інфекції COVID-19, якщо люди не будуть дотримуватися обмежувальних заходів під час різдвяних і новорічних свят.

Про це попередило європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає РБК.

"Незважаючи на крихкий прогрес, передача COVID-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною та інтенсивною", - зазначає організація.

Щоб уникнути цього, ВООЗ дала низку рекомендацій:

країнам, у яких є гірськолижні курорти, - переглянути порядок проведення сезонних заходів, щоб виключити можливість скупчення людей, особливо в замкнутих або закритих приміщеннях;

розглянути можливість відстрочки, скасування або обмеження масових зборів, у тому числі святкових ярмарків;

проводити релігійні служби та збори на відкритому повітрі або обмежити їх тривалість і кількість учасників, при цьому рекомендовано дотримуватися дистанції та носити маски;

тим, хто планує подорожувати під час свят, - уникати громадського транспорту, який може бути переповнений, і слідувати вказівкам влади тієї чи іншої країни, у тому числі що стосуються здачі тесту на COVID-19 і дотримання карантину.

"Носіння масок і фізичне дистанціювання в колі друзів і сім'ї може здатися незручним, але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного", - зазначили у ВООЗ.

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Коронавірус у світі: новини

За даними ВООЗ, за останні шість тижнів рівень смертності від коронавірусу в світі збільшився на 60%, а в Європі - майже на 100%. Разом із тим, вказали в організації, в Європі спостерігається зниження кількості заражень.

Станом на ранок 16 грудня у всьому світі підтвердилися 73475980 випадків зараження коронавірусом. 1635427 випадків виявилися смертельними.

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Автор: УНІАН