Завдяки новому фотосенсибілізатору всі органи та здорові тканини в тілі пацієнта залишаються в нормі.

Науковці з Південної Кореї розробили технологію фототерапії, яка може значно підвищити ефективність лікування раку, зменшивши біль від хіміотерапії і мінімізуючи побічні ефекти.

Як пише НВ, президент Корейського інституту науки і технологій Сік-Джин Юн оголосив, що дослідницька група під керівництвом доктора Сехуна Кіма з Дослідницького центру Theragnosis розробила фототерапевтичний агент, який обіцяє повне знищення ракових клітин без побічних ефектів. Він передбачає лише одну ін'єкцію і повторну фототерапію.

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Технологія фототерапії, метод лікування раку з використанням світла, вводить фотосенсибілізатор, який руйнує ракові клітини за допомогою лазера, який накопичується тільки в ракових тканинах.

Така технологія працює краще променевої терапії або загальної хіміотерапії завдяки тому, що не пошкоджує тканини, які оточують ракові клітини.

Проте, тут теж є свої підводні камені. Дія звичайних фотосенсибілізаторів триває лише один сеанс, тому їх необхідно вводити кожен раз, коли процедура лікування повторюється. Крім того, фотосенсибілізатор може накопичуватися в очах і шкірі людей, викликаючи підвищену світлочутливість — пацієнтів доводиться ізолювати від сонячного світла і ламп.

Південнокорейські вчені розробили новий фотосенсибілізатор, який не тільки впливає виключно на ракові клітини, але й абсолютно не токсичний — всі органи і здорові тканини залишаються в нормі.

Завдяки одній ін'єкції пацієнт зможе отримувати повторні сеанси фототерапії, не побоюючись побічних ефектів після лікування, до повного видалення ракових клітин з організму.

Лікування раку: що відомо

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Автор: УНІАН