Свіжі дані показують, що більш агресивний "британський" штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося.

З 11 березня в Естонії діятимуть жорсткі карантинні заходи через поширення коронавірусу. Вони вводяться щонайменше на місяць.

Читайте такожВ Естонії різко збільшилася кількість хворих на коронавірус: у країні посилюють обмеження Це пов'язано зі швидким поширенням в країні "британського" виду коронавірусу, йдеться в повідомленні уряду.

"Свіжі дані показують, що більш агресивний "британський" штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система в кризі", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас. За її словами, ситуація серйозна по всій Естонії, а особливо критична в Талліні і північній частині країни. Прем'єр вважає, що тільки обмеження допоможуть країні вийти з кризи.

В Естонії на дистанційне навчання переводять всіх дітей і підлітків. Закриваються магазини, громадське харчування, публічні заходи. На вулицях вводиться правило "2+2" — разом можуть бути дві людини (за винятком сімей), вони повинні знаходитися від інших людей в двох метрах. Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера, передає kommersant.

Коронавірус в Естонії

В Естонії 1-7 березня було зареєстровано максимальне число заражених COVID-19. За тиждень з початку епідемії — більше 9,4 тис. Загальне число досягло 76,2 тис. померло близько 700 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН