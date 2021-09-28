На сьогодні Росія лідирує у світі за добовою смертністю від коронавірусу.

У Росії сьогодні, 28 вересня, зафіксували максимальну кількість смертей за добу з початку пандемії коронавірусу.

Статистичний дані опублікував федеральний оперштаб по боротьбі з COVID-19.

Так, за добу у РФ померли 852 пацієнта. З них у Москві - 63, у Санкт-Петербурзі – 58, у Свердловській області – 40 пацієнтів.

Попереднє найбільше значення фіксували 24 вересня, тоді померли 828 осіб.

На сьогодні за даними сайту Worldometers Росія лідирує у світі за добовою смертністю від коронавірусу.

Крім того, за останню добу в Росії виявили 21 559 хворих. До цього в країні три дні поспіль відзначалося понад 22 тисяч хворих. Одужали від коронавірусу 17 368 осіб.

За даними оперштабу, всього в Росії з початку пандемії коронавірусу виявили 7 464 708 випадків COVID-19, 19, 205 531 людина померла, одужали 6 635 485 осіб.

Раніше, як повідомляв УНІАН, стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, оскільки в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом. За кілька місяців до цього Путін заявляв, що отримав обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Росії: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко