Голосування фахівців відбулося після обговорення за участю представників Moderna, наукових співробітників відомства та громадськості.

У США Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувало дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу COVID-19 компанії Moderna.

Про це повідомляє The Washington post.

Голосування фахівців відбулося після обговорення за участю представників Moderna, наукових співробітників відомства та громадськості. За його підсумками 20 експертів висловилися за застосування вакцини, один утримався. Проти вакцини не проголосував ніхто.

Пізніше на засіданні цього ж управління вакцину компанії Moderna офіційно затвердили, як повідомляється на сайті FDA.

"Управління за якістю продуктів та медикаментів США видало екстрений дозвіл на використання другої вакцини для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої важким гострим респіраторним синдромом коронавірусу SARS-CoV-2", - сказано у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter повідомив про дозвіл використовувати вакцину від коронавірусу американської компанії Moderna.

"Вакцина Moderna схвалена переважною більшістю. Її поширення почнеться негайно", - написав він.

У США вже почалася процедура щеплення вакциною Pfizer/Biontech.

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Автор: Олег Давигора