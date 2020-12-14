Трамп повідомив, що в США зробили перше щеплення від коронавірусу \ фото REUTERS
Перше щеплення від коронавірусу було зроблено в понеділок в США.
Читайте такожТрампа і керівництво Білого дому збираються першими вакцинувати від коронавірусу-ЗМІ Про це повідомив президент країни Дональд Трамп. "Введена перша вакцина. Вітаю США! Вітаю світ!"- написав американський президент у себе в Twitter.
@realDonaldTrump
Вакцинація від коронавірусу
8 грудня у Великобританії зробили перше щеплення від коронавірусу. 90-річна Маргарет Кенан отримала щеплення препаратом від компанії Pfizer-BioNTech в місті Ковентрі. Саме з цієї жінки почалася масова вакцинація в країні. 10 грудня жінку виписали додому.
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