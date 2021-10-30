Разом з тим в Росії фіксують нові антирекорди: вперше з початку пандемії в країні виявили понад 40 тисяч хворих за добу.

Президент Росії Володимир Путін звернувся до країн Великої двадцятки (G20) з проханням про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться про російську вакцину "Супутник V", яку не визнає ні ВООЗ, ні регулятори США і ЄС, тому її використання не дозволено. Ефективність і безпека "Супутника V" вважаються недоведеними.

Про це пише Дождь.

30 жовтня Путін по відеозв'язку звернувся до лідерів країн Великої двадцятки з тим, щоб держави визнали Російські QR-коди, що видаються тим, хто отримав щеплення російськими вакцинами.

"Супутник V" демонструє високу безпеку і ефективність проти COVID-19", - заявив президент РФ на саміті G20 і закликав виробити "механізми системного, оперативного оновлення вакцин на тлі мутації коронавірусу".

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Зазначимо, що за минулу добу в Росії виявили 40 251 випадок зараження коронавірусом - це новий рекорд з початку пандемії. За цей же період померли 1 160 хворих. Вилікувалися 28 909 пацієнтів, повідомляє портал Стопкоронавірус. рф.

Найгірша ситуація в Москві, де за добу виявили 7 267 нових інфікованих. Також складна ситуація в Санкт-Петербурзі (+23 578) і в Московській області (+2 680).

Через зростання захворюваності з 30 жовтня по 7 листопада в країні тривають неробочі дні. Через святкування Дня народної єдності фактично неробочими будуть лише 3 дні – з 1 по 3 листопада. У цей період будуть відкриті тільки аптеки і магазини з товарами першої необхідності.

За словами Путіна, в регіонах з найскладнішою ситуацією неробочий період може початися раніше і тривати довше. Уряд закликав місцеву владу обмежити доступ до ресторанів, театрів та інших розважальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін відмовився їхати на кліматичну конференцію в Глазго.

Зазначимо, в середині вересня стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, оскільки в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом. За кілька місяців до цього президент РФ заявляв, що отримав обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, саміт G20 30-31 жовтня в Римі став першою зустріччю світових лідерів з початку пандемії COVID-19. Крім пандемії і її наслідків однією з головних тем стане клімат. Питання глобального потепління та енергоресурсів обговорять на кліматичному саміті ООН в Шотландії, який розпочнеться 31 жовтня.

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Автор: Вікторія Гордієнко