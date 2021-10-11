Росія вкрала формулу вакцини Oxford/AstraZeneca для створення своєї сумнозвісної вакцини "Супутник V", яка вже нібито пройшла третю фазу випробувань. Служби безпеки Великобританії стверджують, що у них навіть є докази крадіжки, вчиненої російськими шпигунами.
Про це повідомляє видання The Sun.
Інформацію про крадіжку формули вакцини спецслужби вже передали міністрам Великобританії. За даними видання, шпигуни з РФ викрали вельми важливу інформацію і застосували її для створення власного препарату. Спецслужби практично повністю впевнені, що спонсоровані РФ хакери націлилися на організації Великобританії, США і Канади, які розробляють вакцину від коронавірусу.
Звинувачення на адресу Росії вже прокоментував міністр внутрішніх справ Великобританії Даміан Хіндс. Він сказав, що у світі зараз дійсно існує державна діяльність, спрямована на промислове та економічне шпигунство.
Читайте такожВикликає лихоманку і проблеми з печінкою: в Японії знайдено новий небезпечний вірусУ Росії відповіли на звинувачення і статтю британського видання. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що The Sun є відомою, але "глибоко не науковою газетою".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що щеплених російським "Супутником V" не пустять в США. Через це РФ втратила можливість використовувати свою вакцину як дипломатичний інструмент
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