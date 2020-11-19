Какао ідеальний при неможливість відійти до сну швидко.

Втома, стрес, безліч думок в голові, бажання «посидіти» в телефоні або дивитися телевізор - нерідко подібні події призводять до неможливості заснути.

Читайте такожВчені назвали пригнічуючі COVID-19 рослинні напоїВ такому випадку відмінно допоможуть певні напої. Які з них сприяють міцному сну, розповідає MedikForum.ru.

Ромашковий чай

Скористайтеся можливістю випити заспокійливий чай - з ромашкою. Це ідеальний напій для заспокоєння, розслаблення. Особливо корисно його вживати за півгодини до сну. Він буде точно міцним і якісним.

Какао

Гарячий напій з тертих какао-бобів, води і спецій — ідеальний при неможливість відійти до сну швидко. Напій жителів часів цивілізації майя завжди вживався прямо перед сном.

Гарячий пунш

В основу даного напою входить трохи віскі, фруктового соку, цукру (меду), гаряча вода і прянощі. Особливо ефективний в холодну пору року, коли вирують віруси та інфекції.

Тепле молоко

Деякі називають такий напій збоченням. Але не можна заперечувати, що він ідеальний для міцного сну. "Снодійне" в такому вигляді є результативним за рахунок вмісту триптофану і кальцію, що допомагає його засвоїти. Триптофан як попередник серотоніну дозволяє заспокоїти організм і допоможе заснути міцним сном.

М'ятний чай

Чай з м'ятою - ще один вид чаю для відмінного засинання. Заспокоїтися і розслабитися — ось його справжнє призначення. М'ята також дозволяє позбутися нудоти. Корисний - але більш того - смачний. Ось що можна сказати про цей напій.

Гарячий шоколад

Нерідко цей вид напою плутають з какао. Однак цей напій більш густий, адже в ньому є какао-масло і какао-порошок. Якщо какао готують на воді, то шоколад — на вершках або молоці. Він більш насичений за смаком. І що важливо: він допомагає краще заснути, а на ранок відчути себе бадьорим.

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Автор: УНІАН