Корпорація ввела обмеження для своїх працівників в США і Канаді.

Всім працівникам корпорації Twitter в Канаді та США, які захочуть повернутися до роботи в офісі, доведеться вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє CBC.

У корпоративному листі офіційної представниці Twitter Canada Кем Гордон йдеться, що причиною такого рішення є заходи безпеки на робочому місці.

У канадських офісах Twitter працюють близько 150 співробітників. Більшість з них дислоковані в Торонто.

Читайте такожУ Литві визначили професії з обов'язковою вакцинацією від COVID-19: списокРаніше канадська влада зобов'язала всіх працівників держустанов, держструктур, а також регульованих урядом сфер (зокрема, залізниці та авіаліній) зробити щеплення від COVID-19.

І хоча приватним компаніям залишили свободу вибору, Twitter, а також Google, Uber, Lyft і Netflix, які вже зобов'язали своїх працівників в США вакцинуватися, розглядають ввести таку можливість і в Канаді.

Раніше, як вже повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький допустив, що у разі нового локдауну для невакцинованих українців можуть бути введені певні обмеження.

Автор: Станислав Кожемякин