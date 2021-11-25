Крім того, цій категорії громадян буде заборонено відвідувати кінотеатри та спортивні заходи.

В Італії заявили про обмежувальні заходи для невакцинованих від COVID-19 жителів. Зокрема, їм буде заборонено доступ до низки громадських місць.

Згідно з рішенням уряду, з 6 грудня і як мінімум по 15 січня їсти в приміщенні ресторанів, ходити в кінотеатри і відвідувати спортивні заходи зможуть тільки щеплені або видужалі від коронавірусу італійці. Інші громадяни не зможуть провести дозвілля в перерахованих місцях, навіть якщо матимуть негативний результат тесту на COVID-19, повідомляє ТСН з посиланням на The Associated Press.

Уряд схвалив так званий "посилений" Green Pass, який виключить можливість COVID-тестування для певних видів діяльності в приміщенні і буде діяти протягом зазначеного періоду, а після 15 січня буде використовуватися в регіонах, в яких буде спостерігатися зростання захворюваності коронавірусом.

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Раніше для відвідування громадських закладів і користування міжміським громадським транспортом громадянам країни потрібно було мати звичайний Green Pass з паспортом вакцинації, одужання або негативним тестом.

Тепер же цей документ необхідний для реєстрації в готелі і користування регіональним або місцевим громадським транспортом.

Крім того, щеплення в Італії стане обов'язковим не тільки для медпрацівників і співробітників будинків престарілих, а й для правоохоронців, військових і вчителів. Прем'єр-міністр Маріо Драгі заявив, що відповідні заходи необхідні для запобігання "повільного, але неухильного" зростання інфекцій і збереження успіхів Італії в перезавантаженні третьої за величиною економіки ЄС, яка в минулому році скоротилася на 8,9%.

"Ми почали повертатися в нормальне життя. Ми хочемо зберегти цю нормальність", - пояснив Драгі.

Коронавірус в Італії

В Італії щодня реєструють близько 10 тис. випадків зараження коронавірусом і менше сотні смертей. У країні повністю вакцинувалися більше 84% населення у віці від 12 років.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса визнав, що в Італії справи йдуть краще, ніж в сусідніх країнах, але підкреслив, що ключем до боротьби з пандемією є превентивні заходи.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла