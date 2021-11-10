Суд став на бік підлітка.

Дівчина-підліток в Італії засудила батька через заборону на вакцинацію від COVID-19. Для вакцинації неповнолітніх необхідна згода обох батьків.

Про це пише Livesicilia

16-річна дівчина, яка проживає в Палермо на Сицилії, влітку хотіла зробити щеплення від коронавірусу. У пункті вакцинації у неї зажадали згоду обох батьків.

Мати підлітка підтримала її вибір, а от батько був проти. За своє право на вакцинацію дівчина боролася в суді.

Читайте також"Антитіла будуть далі": у лавах" слуг "з'явився ще один" антивакцинатор " (відео)В ході розгляду справи суддя став на бік підлітка. Їй ввели першу дозу вакцини вже через кілька днів.

Як раніше повідомляв УНІАН, тисячам співробітників американської розвідки незабаром може загрожувати звільнення за непокору вимозі уряду про вакцинації від коронавірусу.

Це викликало заклопотаність деяких республіканських законодавців з приводу можливого відсторонення співробітників відомств, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки.

У кількох розвідувальних відомствах станом на кінець жовтня принаймні 20% співробітників не пройшли вакцинацію, повідомив республіканський конгресмен Кріс Стюарт, який є членом Комітету Палати представників з розвідки.

Автор: Анастасія Горбачова