Відповідні дані підтвердило дослідження за участі 2 228 дітей.

Американська транснаціональна фармкомпанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти коронавірусу серед неповнолітніх. Мова йде про дітей віком від 12 до 15 років.

Як пише Reuters, у фармкомпанії заявили, що такі результати були визначені на основі проведення третьої клінічної фази досліджень, участь у якій взяли 2 228 осіб.

Так, у 30 з цих учасників були підтверджені симптоми коронавірусу, однак всі вони не отримували вакцину від COVID-19, що, як наголошують у звіті, відповідає 100% ефективності вакцини.

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Зазначено, що на основі цих результатів компанії будуть подавати заявки на схвалення регулюючими органами вакцини для цієї вікової групи у США та в усьому світі.

"Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, що демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 в осіб віком від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

Нагадаємо, що 30 жовтня у США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років. Їм будуть вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини Pfizer з інтервалом у три тижні. Крім цього, у США вже вакцинують і дітей від 12 років.

В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У Нацгрупі з імунізації дали розʼяснення за умови, що вони мають всі планові щеплення (інакше треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в "Дії" дитячий ковід-сертифікат.

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Автор: Вікторія Гордієнко