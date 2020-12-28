Крім того, на думку біолога, нова мутація може позначитися на ефективності вакцин.

Новий тип коронавірусу призведе до зниження ефективності вакцин. Крім того, перехворілі на COVID-19 можуть виявитися незахищеними від нової мутації коронавірусу.

Читайте такожНайгірші часи пандемії COVID-19 ще попереду - головний інфекціоніст СШАПро це заявила професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова. "Вони можуть виявитися не повністю захищеними від повторного зараження — кому як пощастить. Залежно від типу антитіл, які напрацювалися в їхній крові», - сказала Баранова "РИА Новости"»

На думку біолога, нова мутація може позначитися на ефективності вакцин, але «не чорно-білим чином». Професор припустила, що вона може знизитися на кілька відсотків.

"Припустимо, стане в середньому по популяції не 99% захисту, а 91%. Нічого страшного. Ми і так знаємо, що вакцина теж не вічна", - додала Баранова.

Новий тип коронавірусу: що відомо

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон раніше повідомив, що новий варіант коронавірусу на 70% більш заразний. Після цього десятки країн припинили авіасполучення з Великобританією. Однак перші випадки зараження новим видом коронавірусу вже є виявлені в багатьох країнах.

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Автор: УНІАН