Чотири випадки інфікування виявлені в Іспанії, один – у Швеції.

Швеція та Іспанія сьогодні повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожВакцину проти коронавірусу доставлено до всіх країн ЄС, вакцинація стартує завтра (відео)

Чотири випадки інфікування виявлені в Іспанії, один – у Швеції.

Напередодні перелік країн, де виявили новий штам коронавірусу, поповнили Франція та Японія. Французька влада на два дні заборонила в’їзд пасажирам та вантажам з Великої Британії, звідки походить новий варіант вірусу.

Новий штам коронавірусу: що про нього відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко