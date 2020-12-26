Загалом у країні за добу зафіксовано 3748 випадків захворювання на COVID-19.

В Японії виявили п'ять випадків інфікування новим штамом коронавірусу з Великої Британії.

Про це повідомляє The Japan Times.

"П’ятеро людей, які повернулися до Японії з Великої Британії, пройшли позитивний тест на мутовану форму COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Інфіковані нових штамом коронавірусу перебувають на карантині, проводиться робота щодо підтвердження шляхів зараження та встановлення контакних осіб.

Загалом у країні за добу зафіксовано рекордні 3 тис. 748 випадків захворювання на COVID-19, це третій день поспіль з показниками понад 3 тисячі.

Також у п'ятницю країна повідомила про 42 нових випадки смерті від коронавірусу.

Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня запроваджено новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун. Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

23 грудня міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено ще один новий різновид коронавірусу в двох осіб, які приїхали з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів. За його словами, цей варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він більш заразний, ніж виявлений раніше новий штам VUI-202012/01.

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Автор: Юлія Петриченко