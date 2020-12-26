В Японії виявили п'ять випадків інфікування новим штамом коронавірусу з Великої Британії.
Про це повідомляє The Japan Times.
"П’ятеро людей, які повернулися до Японії з Великої Британії, пройшли позитивний тест на мутовану форму COVID-19", - йдеться в повідомленні.
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Інфіковані нових штамом коронавірусу перебувають на карантині, проводиться робота щодо підтвердження шляхів зараження та встановлення контакних осіб.
Загалом у країні за добу зафіксовано рекордні 3 тис. 748 випадків захворювання на COVID-19, це третій день поспіль з показниками понад 3 тисячі.
Також у п'ятницю країна повідомила про 42 нових випадки смерті від коронавірусу.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- 19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня запроваджено новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун. Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01.
- У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів та Австралії, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.
- 23 грудня міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено ще один новий різновид коронавірусу в двох осіб, які приїхали з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів. За його словами, цей варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він більш заразний, ніж виявлений раніше новий штам VUI-202012/01.
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