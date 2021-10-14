ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про створення науково-консультативної групи з походження нових патогенів (SAGO). Її мета - визначити походження коронавірусу та краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, до групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуєн і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь у спільному розслідуванні в китайському Ухані.

Читайте такожРозвідка США опублікувала розсекречену доповідь про походження COVID-19

Команда розгляне, чи справді вірус передавався від тварин до людей на ринках в Ухані або просочився унаслідок нещасного випадку в лабораторії.

Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.

ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.

Пандемія коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко