У зверненні ВООЗ до світової спільноти йдеться, що необхідно "готуватися до нової пандемії вже зараз".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У зверненні ВООЗ до світової спільноти йдеться, що необхідно "готуватися до нової пандемії вже зараз".

"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - зазначили в організації.

Сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я відбудеться 9-14 листопада. На ній планують прийняти резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

Пандемія коронавірусу у світі

Нагадаємо, зараз у світі активно поширюється пандемія коронавірусу і вже почалася друга хвиля COVID-19. Водночас в Україні другий день поспіль фіксують близько 10 тисяч нових випадків зараження.

Однак, Кабмін України не розглядає зараз введення тотального карантину.

Разом з тим МОЗ спростувало запровадження в Україні "чорної" зони карантину.

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Автор: УНІАН