Видання описує шість потенційних сценаріїв майбутнього після запровадження спеціальних документів для підтвердження імунізації.

У світі після пандемії COVID-19 буде існувати два типи людей: ті, хто зробили щеплення від коронавірусу, і ті, хто ні. Вже зараз лідери країн по всьому світу думають над тим, як це офіційно затвердити цю правду.

Так звані "паспорти імунізації" вже стали реальністю в Ізраїлі. Майже половина дорослого населення вже вакцинована. Уряд оголосив минулого місяця, що спортзали, готелі, басейни можуть знову відкритися. Культурні заходи теж можна проводити. Але відвідувати їх можуть люди, які покажуть QR-код для підтвердження свого імунітету, - пише Politico.

Читайте такожКитай ввів сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для зарубіжних поїздокВелика Британія розглядає аналогічну можливість. А в ЄС експерти кажуть, що пропозиція запровадження "електронних зелених паспортів", які будуть дозволяти перетинати кордони, можуть легко бути використані й на внутрішньому рівні. Навіть Франція, населення якої найбільше в Європі не хоче робити щеплення, теж підтримує цю ідею. У січні опитування показало, що щонайменше половина респондентів у Франції підтримують запровадження паспортів про вакцинацію, які б були умовою для авіаперельотів, для користування громадським транспортом і відвідування культурних заходів. 45% вважають, що такий документ потрібно показувати й на вході в крамницю.

Експерти з питань етики й громадського здоров'я наголошують, що такі паспорти були б дуже дискримінаційними зараз, коли щеплень не всіх не вистачає. Але вони можуть стати реальністю, щойно пропозиція перевершить попит (хоча б у багатих країнах). Це дозволило б ресторанам, готелям, авіакомпаніям, закладам культури безпечно відкритися.

Від того, як паспорти будуть запроваджуватися й контролюватися, буде залежати те, куди ми врешті прийдемо: до нормальності чи антиутопії зі світу наукової фантастики. Politico наводить 6 потенційних версій майбутнього, які можуть справдитися вже до кінця року.

Коронавірусна утопія

Читайте такожТретя хвиля пандемії: Україна опинилася у трійці лідерів Європи за темпами поширення COVID-19На дворі кінець 2021 року. Пандемія ще не закінчилася. Але вперше все йде строго за планом. Хоча не завжди здається, що це так. Зрештою, досі не існувало такої політичної згуртованості, технічної координації й наукової універсальності, яка б дозволила запустити етичну систему паспортів вакцинації, здатну зупинити поширення інфекції. Але все ж паспорти стали великим успіхом.

Консорціум великих технологічних компаній і великого бізнесу переконав ВООЗ підписатися під платформою, яку вони створили. По всьому світі національні уряди відклали суперечки й теж почали її використовувати, забезпечуючи широку взаємодію. ВООЗ сформулював єдине визначення "імунітету", яким всі почали широко користуватися. Це дозволило швидко оновлювати реєстр.

Чітке інформування суспільства допомогло людям зрозуміти, що потрібно робити, якщо їхній статус в системі змінився. А таке може статися, наприклад, через поширення нового варіанту коронавірусу, проти якого ніхто щеплень не робив. Соціальна, медична й фінансова підтримка доступна для людей, які раптом зрозуміли, що не мають імунітету проти інфекції.

Також існує чітка система оскарження статусу "без імунітету". Ті, хто не можуть вакцинуватися з медичних причин, можуть здати тест вдома, щоб дізнатися свій статус. Але їм дозволять мати повний доступ до всіх послуг на основі припущення, що їх захищає імунітет щеплених людей навколо.

Ті, хто відмовився приймати вакцину від COVID-19 з інших причин, можуть здати швидкі тести, щоб встановити свій статус імунітету. Зрештою, їм доведеться робити це кожні кілька днів.

Можливість такого сценарію: "Ха-ха-ха-ха! Ну, годі, повертаємось до роботи".

Вакцинний апартеїд

Читайте такожУкраїна та Ізраїль ведуть переговори про визнання паспортів вакцинації: виникла проблемаВ кінці 2021 року пандемія все ще не закінчилася. Паспорти імунізації стали вимогою для входу у більшість громадських місць й приватних закладів. Деякі наслідки далеко не ідеальні, а часом і катастрофічні. Фальшиві документи продаються. Через це отримання карток про імунітет стало надзвичайно важко. Люди не можуть без смартфона вільно пересуватися, і це загострює нерівність доходів. Навіть найбагатші стикаються з тим, що несподівано їм відмовляють у доступі до всього. Несвоєчасне оновлення iPhone, яке "зжерло" весь заряд батареї, може означати, що плани сходити кудись повечеряти доведеться скасувати.

Ще на початку року політики, такі як голова федеральної землі Баварія й потенційний канцлер Німеччини Маркус Зедер підтримали запровадження паспортів імунізації. Він наголосив, що було б "несправедливим" позбавляти переваг людей, які зробили щеплення на користь суспільства. Хоча вакцинація, звісно, не обов'язкова. Але паспорти імунізації тепер стали буденністю. Вакцинація фактично стала обов'язковою, принаймні для всіх, хто хоче повернутися до нормального життя.

Мало що було зроблено для людей, які не можуть зробити щеплення від COVID-19 з медичних причин. Тож багато вагітних жінок і людей з імунними хворобами не можуть піти на роботу чи відвідувати більшість закладів в своєму місті. Рух опору вакцинації посилився. Люди, які проти будь-яких щеплень, й борці за приватні дані збираються в "підпільних зонах без вакцин". В світі лишилося мало компаній, які б їм подобалися.

Це призводить не лише до нових спалахів коронавірусу, а й до політичного насильства. Уряди зіштовхнулися з дедалі більшим тиском вимог проголосити свої країни такими, що досягли "колективного імунітету", й відкрити все.

Можливість сценарію: низька. Politico пояснює, що такий розвиток подій умисне перебільшений. Але спалахи політичних заворушень вже відбуваються. В кінці лютого учасники протестів у Франції одягали жовті зірки з написом "Невакциновані", натякаючи те, як нацистський режим позначав євреїв у часи Другої світової війни.

Назад в майбутнє

Читайте такожПригальмувати епідемію не вдасться: в Раді заявили про незадовільний темп вакцинаціїПандемія до кінця 2021 року так і не закінчилася, але уряди запровадили системи паспортів імунізації, які прийняли як бізнес, так і громадяни. Зрештою, люди так сильно бажають вийти з кризи, що готові погодитися на будь-що заради повернення до норми.

Єдина проблема - з наближенням зими програма стала застарілою. Визначення "імунітету" засноване на здогадках експертів за літо, коли системи паспортів були затверджені. Люди поводяться так, як до пандемії COVID-19. Але нові варіанти коронавірусу швидко поширюються. Через це вакцини втрачають свою ефективність швидше, ніж очікувалося. Уряди намагаються отримати нові щеплення й оновити свої системи паспортів імунізації. Але в цей же час лікарні стають переповненими пацієнтами з COVID-19. Тож доводиться запровадити новий локдаун.

Можливість сценарію: можна з впевненістю говорити про такий розвиток подій.

Юридичний лімб

В кінці 2021 року пандемія так і не закінчилася. А паспорти імунізації виявилися повним провалом. Відео на YouTube, на яких політики на зразок прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона називали їх "новинкою для нашої країни", яку варто розглянути попри протест "гарячкуватих лібертаріанців", тепер викликають лише сміх. Ці "лібертаріанці" були лише верхівкою айсбергу.

Озираючись назад, тепер здається зовсім не дивним, що одразу після запровадження паспортів імунізації вони одразу ж зіштовхнулися з судовими позовами. І часто вироки були на користь позивачів. Тож виявилося, що ідея таких документів просто нездійсненна. Ті, хто погодився зробити щеплення й отримати спеціальний паспорт, отримали певні переваги. Наприклад, вони швидше заходять в деякі громадські заклади. Але закон фактично забороняє не дозволяти будь-кому: вакцинованому чи ні, - ходити, куди хочеться. Бізнес зіштовхнувся з головоломкою: вимагати паспорти імунізації й "нарватися" на судовий позов, чи відкритися для всіх й теж піти в суд через те, що хтось з клієнтів за хворів.

Читайте такожУ світі ввели понад 300 мільйонів доз вакцини від COVID-19Як і вимога носити маску, паспорти імунізації стали зброєю культурних воєн в деяких країнах. Регіони з високим відсотком етнічних меншин й іммігрантів проходять більш строгі перевірки поліції на дотримання обмежень відповідно до статусу імунітету. Єдина надія: питання приватності можна вирішити до наступної пандемії.

Можливість сценарію: дуже висока.

Абсолютно нові клопоти

В кінці 2021 року окрім пандемії COVID-19 з'явилася ще одна проблема. Коли мова зайшла про запровадження паспортів імунізації, уряди почали рік з гучних обіцянок координувати всі дії. Але минуло кілька місяців. І конфлікти інтересів, юридичні структури, режими приватності й політичні календарі зробили так, що кожен поводиться з паспортами по-своєму. Навіть в межах однієї країни шквал технологічного лобіювання й протистояння компаній породив безліч різних схем.

Кілька систем все ж взаємодіють між собою. Але щоб скористатися певною авіакомпанією, знадобиться один додаток на телефоні, щоб піти на футбольний матч - інший, а ще паперовий квиток з вклеєною фотографією, щоб відвідати улюблений нічний клуб. І абсолютно інший набір додатків потрібен, якщо раптом захочеться відвідати іншу країну. Кожен режим має різний набір схвалених вакцин чи поріг для визначення імунітету. І все це, звісно, фальсифікують.

А тим часом невеличкий бар за рогом не може собі дозволити обладнання для сканування всіх можливих додатків. Тому він просто ігнорує цю проблему. Так само поводяться і магазини так званої "швидкої моди", тому що у більшості їхніх клієнтів немає смартфонів.

З іншого боку, хороші ресторани, дорогі спортзали й приватні школи використовують жорстку вимогу імунізації як маркетинговий інструмент. Регіони з великим відсотком вакцинованих жителів приваблюють інвестиції на відміну від тих, які ігнорують вакцинацію.

Можливість сценарію: практично неминучий.

Навіщо перейматися?

Читайте такожУ ВООЗ виступили проти запровадження у Євросоюзі "паспортів вакцинації"В кінці 2021 року пандемія, звісно ж, не скінчилася, але її кінець цілком можливий. Одна з причин полягає в тому, що ВООЗ заздалегідь попередила, що не варто запроваджувати паспорти імунізації. Тому що немає певності, що вакцинація зупинить поширення коронавірусу взагалі.

Натомість виявилося, що щеплення від COVID-19 надзвичайно ефективні. Вони не лише захищають людей від зараження, а й не дозволяють їм заражати інших. Вакцинованим людям дозволяють вести безтурботне життя, обійматися з онуками, зустрічатися й напиватися разом, дивитися натовпом футбол в закритому приміщенні. Тож всі окрім затятих ворогів усіх вакцин на світі вишикувалися в чергу на щеплення.

Країни так і не досягли колективного імунітету. Нові штами коронавірусу все ще з'являються час від часу. Але вони рідко коли роблять людей настільки хворими, щоб була потрібна госпіталізація. Як і у випадку сезонного грипу, особливо уразливі люди можуть померти від коронавірусу. Так само не пощастило тим, хто не може зробити собі щеплення з медичних причин.

Флірт з запровадженням паспортів імунізації з усіма їхніми політичними, етичними, юридичними й логістичними проблемами закінчився нічим. Суспільство вирішило, що життя зі ще одним сезонним вірусом більш прийнятне, ніж будь-які альтернативи.

Можливість сценарію: було б непогано.

Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту, можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займається не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Розробляються й місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав запровадити свідоцтво про вакцинацію, щоб відновити поїздки. Кіпр також наполягає на тому, щоб вакцинованим мандрівникам дозволили відмовитися від тестування і карантину під час подорожей країнами ЄС.

В Єврокомісії планують до кінця березня представити проект "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу. Запровадження паспорту вакцинації називається надійним шляхом для скасування обмежень, також це має сприяти відновленню вільних подорожей Європою. Протягом трьох місяців мають бути створені технічні умови для того, щоб у межах усього ЄС дані паспорта зчитувались безпечно.

17 березня Єврокомісія оприлюднить законопроект про "цифровий зелений паспорт", у якому мають нотуватись дані про вакцинацію проти коронавірусу, хворобу COVID-19, а також негативні тести на коронавірус.

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Переклад: Лесь Димань