Фахівці вважають, що це перший випадок народження дитини, зародок якої був заморожений так довго.

У США 28-річна Тіна Гібсон народила дочку, яку зачали ще в 1992 році.

Про це повідомляє сайт телепередачі Good Morning America на ABC.

У лютому заморожений донорський ембріон, що зберігався з 1992 року, пересадили матері. Вагітність пройшла успішно, і в кінці жовтня на світ з'явилася новонароджена дівчинка, яку назвали Моллі Еверетт.

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Фахівці вважають, що це перший випадок народження дитини, зародок якої був заморожений так довго.

Минулий рекорд належить іншій дочці Тіни Гібсон - трирічній Еммі Врен, яка народилася у 2017 році із зародка, який був заморожений протягом 24 років.

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Автор: УНІАН