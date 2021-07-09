Регулятори зазначили, що американці, які були повністю щеплені, на даний момент не потребують бустерних доз.

Медичні регулятори США не бачать необхідності у вакцинації людей додатковими дозами препарату від коронавірусу.

Про це йдеться в спільній заяві центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) і управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

"Американці, які були повністю щеплені, на даний момент не потребують бустерних доз. Ми готові до бустерних доз, якщо і коли наука продемонструє їхню необхідність", - йдеться в заяві.

Обидва регулятори підтвердили, що беруть участь у дослідженнях, у тому числі в лабораторних та клінічних випробуваннях, а також працюють над тим, щоб з'ясувати, чи потрібна повністю щепленим пацієнтам бустерна доза.

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Перед цим американська компанія Pfizer спільно з німецькою фармацевтичною компанією BioNTech випустили заяву, в якій йдеться про намір запросити у регуляторів США і ЄС дозвіл на застосування третьої дози вакцини. Як пояснили вчені, третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту. За даними розробників, бустерний варіант вакцини буде націлений на захист організму в тому числі від дельта-штаму коронавірусу, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла