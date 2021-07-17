Дії країн виходять за межі конкуренції між вакцинами та ще більше розпалюють антивакцинаторські настрої, каже Псакі.

Речниця Білого дому Джен Псакі з посиланням на інформацію Держдепу заявила, що Росія та Китай поширюють дезінформацію про вакцини.

Про це повідомляє The Guardian.

Фейки про COVID-препарати поширюють через соцмережі, включаючи "повідомлення, які підривають програми розробки вакцин західного походження".

Псакі каже, що дії країн виходять за межі конкуренції між вакцинами та ще більше розпалюють антивакцинаторські настрої серед населення в цілому. У повідомлення йдеться про те, що наявні препарати є неефективними.

Читайте такожГлава ВООЗ припустив ймовірності витоку коронавірусу з лабораторіїРосія та Китай "поширюють інформацію про те, що ці протестовані, схвалені вакцини неефективні й даремні, а багато людей у мережі не розрізняють відмінностей між джерелами інформації, зазначила Псакі.

Сама Росія неодноразово звинувачувала західні країни у поширенні неправди про її "Спутник-V", мовляв, це роблять з політичних міркувань.

У 2020 році глава МЗС Британії Домінік Рааб заявляв про запуск Росією нової кампанії дезінформації щодо їхньої вакцини від COVID-19, яка тоді знаходилась на випробувальному етапі. Зокрема, у Росії були створені картинки, меми та навіть відеоролики, що закликають викликати побоювання з приводу розроблювальної оксфордськими вченими вакцини від COVID-19.

ЗМІ писали, що дезінформація була направлена на країни, у які Москва хоче продавати свою вакцину від коронавірусу, а також на Захід.

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Автор: Яна Ставська