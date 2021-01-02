"Паспорт вакцинованого" можна отримати на порталі держпослуг.

У Росії почали видавати "Паспорт вакцинованого" особам, які зробили щеплення проти коронавірусу вітчизняним препаратом Sputnik V.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, пише РБК.Росія.

Читайте такожУгорщина відмовилась масово закуповувати російську вакцину від COVID-19"Паспорт вакцинованого" можна отримати на порталі держпослуг в особистому кабінеті після отримання щеплення від COVID-19. На сайті розробили спеціальний сервіс для отримання цієї послуги.

"Всім громадянам, які зробили вакцинацію від нової коронавірусної інфекції, від 1 січня на порталі держпослуг доступний сертифікат про вакцинацію",- глава МОЗ РФ.

До слова, видавання "паспортів" у Росії анонсували в грудні 2020 року. Помічник голови МОЗ Олексій Кузнєцов наголошував, що наразі йдеться лише про інформацію щодо щеплення від коронавірусу. Утім, згодом туди можуть додати відомості про інші щеплення.

Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо

Вакцина Sputnik V, створена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені М.Ф. Гамалії МОЗ РФ, зареєстрована в Росії 11 серпня. Вона стала першою у світі, хоча її клінічні випробування тривають і досі.

Кілька країн зголосилися взяти російську вакцину для власних тестувань. Приміром, Угорщина стала першою в Європі, яка отримала зразки цього препарату. Натомість Євросоюз не збирається купувати її.

Крім того, в Росії зафіксовано щонайменше декілька випадків зараження COVID-19 після вакцинації.

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Автор: УНІАН